Raymond van Barneveld moest even op gang komen op WK darts, maar wint vlot: “Ik zat eigenlijk de hele dag op het toilet’’

Raymond van Barneveld heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het WK darts. Tegen Ryan Meikle moest ’Barney’ even op gang komen, maar gooide hij zich uiteindelijk soepel naar de zege: 3-1. Van Barneveld kan zich opmaken voor een flinke kluif in ronde drie: hij treft dan Gerwyn Price.

Alle ogen waren in het Alexandra Palace gericht op Van Barneveld. De 55-jarige Hagenaar kende echter een rommelige aanloop naar zijn partij tegen Meikle. Het liep bij ’Barney’ namelijk even dun in de broek, alleen niet van de zenuwen.

© Getty Images

“Tot maandag voelde ik me prima, maar ik heb wat verkeerds gegeten, dus ik zat eigenlijk de hele dag op mijn hotelkamer, op het toilet’’, verklaarde Van Barneveld tegenover Viaplay over zijn voedselvergiftiging. “Ik was niet honderd procent fit, dat mag duidelijk zijn.”

De partij tegen Meikle kende voor Van Barneveld dan ook bepaald geen flitsende start. De eerste set moest hij met 3-1 aan zijn Engelse opponent laten. Meikle kwam zelfs dichtbij een finish van 164, al bleef dat Van Barneveld bespaard. In de volgende beurt greep ’The Barber’ de openingsset echter wel.

Bijschakelen

De tweede set schakelde Van Barneveld direct een tandje bij. Met een soepele eerste leg, gevolgd door een break, gooide hij zich in de derde leg met twaalf pijlen weer op gelijke hoogte tegen Meikle. Het bracht zand in de motor van de Engelsman, die zijn eigen leg aan het begin van de derde set maar niet wist uit te gooien en Van Barneveld dus wederom een break zag plaatsen.

© Getty Images

Meikle schrok echter prompt wakker, brak Van Barneveld terug en kwam vervolgens direct ook op 2-1. In de daaropvolgende leg kreeg hij zelfs een pijl voor de set, maar miste op ’tops’. Dat kwam hem duur te staan, want Van Barneveld zette zijn beurt beheerst weg en snoepte met een break de derde set af van zijn tegenstander.

In de beslissende set liep Van Barneveld rap uit naar naar 2-0, waarna hij vanaf een score van 76 zijn eerste wedstrijdpijl kreeg. Die ging er onberispelijk in, waarmee een plek in de derde ronde een feit was.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen