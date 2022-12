KMI maakt weerresultaten van 2022 bekend, en merkt opvallende trend op

Het jaar 2022 eindigt voor België wellicht op de tweede plaats in het lijstje van de warmste en droogste jaren. In tegenstelling tot 2021, sneuvelden er dit jaar opnieuw hitterecords en waren er uitzonderlijk droge periodes. Wereldwijd staat ook dit jaar opnieuw in de top 10 van warmste jaren.

Het jaar zit er nog niet helemaal op, maar naar jaarlijkse traditie maakte het KMI toch al een overzicht van de opvallendste weerfenomenen van het afgelopen jaar. En daaruit blijkt dat het - misschien niet geheel onverwacht - erg warm en droog was.

Kleine kanttekening: omdat het jaar nog niet helemaal voorbij is, hield het KMI in het overzicht rekening met de weersvoorspellingen voor de periode van 19 december tot en met 31 december 2022.

Het was warm

De gemiddelde maximumtemperatuur, de hoogste temperatuur die op een dag gemeten wordt, lag dit jaar op 16,2 graden Celsius in Ukkel. Dat is de hoogste gemiddelde maximumtemperatuur sinds het begin van de metingen in 1892. En daardoor ligt ook de gemiddelde temperatuur, de gemiddelde temperatuur over 24 uur, voor het jaar 2022 bijzonder hoog. Met 12,1 graden Celsius komt 2022 daarmee op de tweede plaats te staan sinds 1833. Enkel 2020 gaat nog voor, maar het verschil zou volgens het KMI op zo’n 0,1 graden uitkomen. Die records liggen in lijn met de opwarmende trend in het klimaat die ze bij de weerdiensten zien.

Met 38,1 graden was 19 juli 2022 de tweede warmste dag in Ukkel sinds het begin van de waarnemingen. De eerste plaats is nog steeds voor 25 juli 2019 met 39,7 graden. De voorbije zomer zagen we één hittegolf die acht dagen duurde (van 9 tot 16 augustus). De gemiddelde maximumtemperatuur lag toen op 30,2 graden Celsius. De maximumtemperatuur lag in augustus ook elke dag hoger dan 20 graden. Daarmee was het de eerste keer sinds het begin van de metingen in 1892 dat augustus 31 lentedagen kende.

Dagen waarop het 24 uur lang bleef vriezen, hadden we (voorlopig) niet in 2022. Het is daarmee de vierde keer dat dat gebeurt sinds 1991. Sinds 1892 kwam het in totaal slechts 9 keer voor.

(Lees verder onder de afbeelding)

© KMI

Het was droog

Het jaar 2022 zal naar alle waarschijnlijkheid ook het tweede droogste jaar zijn in de laatste 30 jaar. Rekening houdend met de verwachtingen tot het einde van het jaar, zal 2022 eindigen met een neerslagtotaal van 661,5 mm. Enkel 2018 was droger. Ook het aantal neerslagdagen, 144 in totaal, behoort tot het laagste aantal sinds 1991. In de laatste dertig jaar telden we gemiddeld 189,8 neerslagdagen.

Vooral de maand maart was uitzonderlijk droog. Met 2,2 mm neerslag was het de droogste maartmaand sinds 1833. En die droogte zette zich, met uitzondering van juni, verder tot en met augustus. Het KMI omschrijft die periode als een droge tot uiterst droge situatie.

(Lees verder onder de afbeelding)

© KMI

Opvallende trend

Eind oktober waanden we ons heel even opnieuw in de zomer. Een hogedrukgebied zorgde gedurende een lange periode voor de aanvoer van warme lucht in ons land. In Ukkel steeg het kwik op 29 oktober zelfs tot 25,5 graden. Een maximumtemperatuur gelijk aan of hoger dan 25 graden is volgens de definitie van het KMI een zomerdag, waardoor 29 oktober 2022 een record brak. Nooit eerder werd er zo laat in het jaar nog een zomerdag geregistreerd.

Het KMI merkt een opvallende trend op wat betreft die late zomerdagen. In de laatste 20 jaar kwamen er vaker langere periodes voor tussen de eerste en laatste zomerdag. Zo viel de eerste zomerdag in 2022 op 15 mei en was die 29ste oktober pas de laatste. In de laatste 30 jaar vielen de laatste zomerdagen trouwens allemaal na 1 augustus, in tegenstelling tot het begin van de tijdreeks.