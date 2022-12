Maakt Zelenski eerste buitenlandse reis sinds invasie? “Onderweg naar Washington om Congres toe te spreken”

Er is een ontmoeting in Washington in de maak tussen de Oekraïense president Volodimir Zelenski en de Amerikaanse president Joe Biden. Woensdag al zou Zelenski het Amerikaanse Congres persoonlijk komen toespreken, meldden meerdere bronnen aan Amerikaanse media.

Het zou de eerste buitenlandse reis van de Oekraïense president zijn sinds het begin van de Russische invasie in zijn land in februari. Zelenski heeft zijn land niet verlaten sinds het begin van de oorlog op 24 februari. Voor optredens op het politieke wereldtoneel tekende hij altijd digitaal present vanuit Oekraïne. De Oekraïense president reisde wel al verschillende keren af naar het front, dat in tegenstelling tot de Russische president Vladimir Poetin die zich nog geen enkele keer in de gevechtzones zou hebben gewaagd.

LEES OOK. Speculatie in Washington over mogelijk bezoek van Zelenski

Officiële bevestiging is er nog niet, maar Amerikaanse media als CNN vernamen van meerdere bronnen dat Zelenski effectief naar Washington zal trekken. Hij zou zelfs al onderweg zijn.