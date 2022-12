Kamer doet de nacht door: debat over begroting nog altijd aan de gang

In de Kamer wordt woensdagochtend rond 6 uur nog altijd gedebatteerd over de begroting. Na het algemeen debat dat de hele dag duurde zijn de thematische besprekingen met alle individuele regeringsleden aan de gang.

De plenaire vergadering van de Kamer zit samen sinds dinsdagmiddag 12 uur om te debatteren over de begroting van volgend jaar, die donderdag moet worden gestemd. Na een algemeen debat dat tot middernacht duurde startten de thematische besprekingen waarbij elke individuele minister zijn of haar beleid komt toelichten.

De ministers Vincent Van Quickenborne - via videoverbinding -, Pierre-Yves Dermagne, David Clarinval, Annelies Verlinden en Georges Gilkinet passeerden al de revue. Het einde van het debat is nog niet meteen in zicht: alle andere excellenties maken nog hun opwachting. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en premier Alexander De Croo sluiten de discussie af.

Bertrand verdedigt begroting

Staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open Vld) had dinsdagavond de begroting voor volgend jaar verdedigd in de Kamer. Ze noemde de kritiek van de afgelopen weken een “saga”. “Het verhaal wordt altijd maar straffer en straffer en het onderscheid tussen feit en fictie steeds moeilijker.” De liberale verweet de oppositie “het thema te bagatelliseren en het werk van de regering, administraties en talloze instellingen te ridiculiseren en beschadigen.”

Meer inhoudelijk beaamde Bertrand dat het begrotingstekort van 5,9 procent inderdaad fors is. “De regering heeft dat nooit onder de mat geveegd”, zei ze, “maar niet alleen de federale regering draagt daartoe bij”. Volgens Bertrand hebben ook de deelstaten boter op het hoofd, en getuigt het van “absurditeit” dat “nationalisten zeggen dat een bevoegdheid federaal is van zodra er een factuur aan hangt”.

De staatssecretaris gaf tot slot toe dat de energiesteun inderdaad gerichter kan, zoals onder meer de Europese Commissie al aanstipte. Maar tegelijkertijd wil de regering de middenklasse blijven steunen, klonk het ook. “Wie daar kritiek op heeft, moet ook durven zeggen welke maatregel we moeten schrappen, en voor wie.”

10 uur

Het werk in de Kamer zit er daarna trouwens nog niet op, want in principe moet rond 10 uur een nieuwe plenaire vergadering starten voor de bespreking van een aantal wetsontwerpen en -voorstellen. Morgen/donderdag volgen dan het wekelijkse vragenuurtje en de stemmingen.

Tussen alle plenaires door staat er woensdagmiddag ook nog een kernkabinet op de agenda over de programmawet. Regeringspartij MR keurde die maandag in de Kamercommisie niet goed omdat ze in extremis nog aanpassingen wil aan de hervorming van de auteursrechten van Van Peteghem. De Franstalige liberalen willen vermijden dat de IT-sector niet langer een beroep kan doen op de gunstige fiscale regeling.