Elon Musk stapt op als Twitter-topman na verloren poll: “Als ik iemand vind die gek genoeg is om mij te vervangen”

Elon Musk heeft dan toch gereageerd op de resultaten van zijn recente poll op Twitter en kondigde dinsdag via de berichtendienst zijn vertrek aan het hoofd van het medium aan. Wanneer hij effectief de daad bij het woord voegt, is momenteel niet duidelijk.

Musk zal naar eigen zeggen opstappen zodra hij iemand gevonden heeft “die gek genoeg is om mij te vervangen”. Hij wil zich nadien richten op de software- en serversteams.

De flamboyante miljardair had de peiling over zijn toekomst aan het hoofd van het sociaalmediabedrijf zelf georganiseerd. Een meerderheid van 57,5 procent van de ruim 17 miljoen stemmers koos uiteindelijk voor het vertrek van de miljardair als baas van Twitter.

Stilte

Bij de lancering van de poll had de topman, die op 27 oktober de enige eigenaar van het sociale netwerk werd, nog verzekerd dat hij zich aan de uitslag ervan zou houden, maar het bleef nadien lange tijd stil. De voorbije uren en dagen leek hij dan weer in een reeks reacties op verschillende tweets te insinueren dat de uitslag is vertekend door de deelname van bots aan het stemproces.

De Amerikaanse nieuwszender CNBC schreef evenwel dat Musk al actief op zoek was naar een opvolger voor zichzelf, lang voor hij de peiling lanceerde. Vorige maand gaf de baas van Tesla bovendien al aan dat hij op termijn de dagelijkse leiding van de berichtendienst Twitter aan iemand anders wilde overdragen.

Trump

In het verleden bediende de zakenman zich al meermaals van peilingen bij het nemen van controversiële beslissingen, zoals bijvoorbeeld ook het geval was bij het ongedaan maken van de schorsing van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump op het platform. Tegelijk kondigde Musk recent aan dat eventuele nieuwe peilingen in de toekomst enkel toegankelijk zouden zijn voor betalende Twitter-gebruikers.