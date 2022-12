Congres in Peru vervroegt verkiezingen naar april 2024 na protest

In Peru heeft het Congres dinsdag gestemd voor het vervroegen van de verkiezingen. Die zouden normaal gezien pas in 2026 worden gehouden, maar zullen nu doorgaan in april 2024. Met die beslissing hopen de autoriteiten de crisis in het land te bezweren en een einde te maken aan de protesten die uitbraken na de afzetting van ex-president Pedro Castillo.