Zingen kan ze, maar schittert ze ook in de keuken?: Piet Huysentruyt trekt op bezoek bij Natalia tijdens ‘SOS Piet XL’

Zingen kan Natalia als een klok, maar weet ze ook te schitteren in de keuken? Piet Huysentruyt moet alvast richting Geel trekken om hard te helpen bij het bereiden van kalfszwezeriken. Want die krijgt ze maar niet goed gebakken...

Piet is alvast onder de indruk wanneer hij bij Natalia toekomt. “Ik vind dat jij ongelooflijk groot bent”, klinkt het onomwonden. “En ik vind dat jij al wat aan het krimpen zijt”, lacht Natalia. Piet wordt stil van al het Kempens keukengeweld… Nog stiller wordt hij na zijn bezoek aan Luc. Die maakte twaalf jaar geleden een kaassoep die op niets trok. En Luc is nog altijd even eigenwijs als toen. Gelukkig is er nog Vlaanderens bekendste klankman Pascal Braeckman. De echtgenote van Pascal is zot van garnaalkroketten maar Pascals baksels zien er niet uit. Ook de liefde van de vrouw gaat soms door de maag en dus klinkt ook hier “SOS, Piet!” Met deze aflevering zit de tour van Piet Huysentruyt door Vlaanderen naar aanleiding van zijn 60e verjaardag erop.

SOS Piet XL, VTM, woensdag om 20.35u