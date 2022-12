In heel Europa moest het gasverbruik omlaag. Dat lukte, al ging dat bij ons minder goed

Ons land scheert binnen Europa geen hoge toppen, wat het terugdringen van het gasverbruik betreft. In Finland ging dat met 50 procent omlaag, in Nederland met 30, terwijl België op een daling van 17 procent strandt. Al halen we daarmee wel de afgesproken doelstelling van 15 procent.

Vermits er door de oorlog in Oekraïne geen Russisch gas meer naar Europa stroomt, moest er fors op het gasverbruik worden gespaard om een tekort ervan deze winter te vermijden. Afgesproken was dat alle lidstaten hun gasverbruik tussen augustus en maart volgend jaar met 15 procent verminderden.

Uit een eerste analyse van Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, blijkt dat ook te lukken, al is ons land allesbehalve een uitblinker.

Zo wist Finland de voorbije herfstmaanden het gasverbruik met bijna 53 procent terug te dringen. Nederland tekent voor een daling van 33 procent, gevolgd door Luxemburg, Denemarken, Zweden en Duitsland.

Ons land tekent voor een daling van 17 procent, minder groot dan het Europese gemiddelde, wat 20 procent is. Al kan ons land verzachtende omstandigheden inroepen voor die minder goede score, klinkt het bij experts. Zo telt ons land heel wat gascentrales die elektriciteit opwekken: elektriciteit die onder meer richting Frankrijk stroomt, waar er heel wat kerncentrales uitliggen.

Het kabinet van energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) beklemtoont dat België doet wat er door Europa gevraagd is, “namelijk ons gasverbruik met 15 procent verminderen, we halen zelfs een reductie van 17 procent. Dat lijkt ons de belangrijkste vaststelling.”

Minder douchen

De cijfers over het gedaalde Belgische gasverbruik liggen in het verlengde van wat Fluvius constateert. Volgens de Vlaamse energienetbeheerder verbruikte een Vlaams gezin de voorbije maanden gemiddeld zo’n 14 procent minder gas. Door de thermostaat iets lager te zetten, vermoedt Fluvius, of enkele radiatoren in de woning dicht te draaien, of minder vaak en korter te douchen of ook via het extra isoleren van de woning.

Ook het elektriciteitsverbruik bij gezinnen ging omlaag, volgens Fluvius gemiddeld zo’n 12 procent. Door bijvoorbeeld extra spaarlampen te installeren, of alert te zijn voor het zogenaamde sluimerverbruik van de vele toestellen in huis.

Fluvius keek ook in detail naar de erg koude dagen begin deze maand. Uit hun data concluderen ze dat de Vlaming ondanks de koude niet plots de verwarming helemaal opengooide, maar ook op die dagen de thermostaat lager liet staan.