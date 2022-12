Kaap van honderd geschoten everzwijnen gehaald bij drukjachten

Bij de drukjacht in Meeuwen voorbije donderdag werden nog zeven everzwijnen geschoten. Een dag later was er nog eentje op het militair domein. Om alles op een veilige manier te laten verlopen, werden nadarhekken op de weg geplaatst zodat er geen wandelaars in het gebied konden. De drukjacht is een van de methoden om het everzwijnenprobleem aan te pakken. Daarbij zorgen de zogenaamde drijvers ervoor dat het wild in beweging komt. Een jager probeert het wild dan te doden met een jachtgeweer, vaak vanop een hoogzit. De drukjachten gaan telkens door in samenwerking met de Wildbeheereenheid, aanpalende jagers en gemeenten en het Agentschap Natuur en Bos. Het afschotcijfer is bij deze jachten niet gelimiteerd.

Najaar

Half november gingen de drukjachten van start. Er waren er al aan de Ronde Put in Postel (10 geschoten everzwijnen), Op Den Aenhof in Heusden (2 geschoten everzwijnen), twee op de domeinen van het Kamp van Beverlo (in totaal 58 stuks geschoten), twee op het militaire domein in Helchteren (21 dode everzwijnen tijdens de eerste drukjacht) en eind vorige week ook nog eentje in Ravels. Tot eind januari zijn er nog drukjachten in Tongeren (10 januari) en Voeren (19 januari). Ook op de militaire domeinen van Kamp Beverlo (4) en Helchteren (2) zijn deze winter nog drukjachten gepland.

Wolven

Tot begin oktober werden 1.790 geschoten everzwijnen gemeld. Het merendeel (1.534) werd in Limburg geschoten. Alleen al in Houthalen-Helchteren werden tot dan toe 184 everzwijnen geschoten.

Sinds de eerste drukjacht in het kerngebied van de wolven op het militair domein in Helchteren, lijkt de Limburgse wolvenroedel in kleine groepen te zijn opgedeeld. Of de wolven elkaar intussen hebben gevonden, is onduidelijk.