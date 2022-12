REACTIES. Overtuigende Alderweireld laat WK-historie achter zich: “Het was belangrijk om goed te herbeginnen”

Na de 3-0-pandoering in oktober op Sclessin pakte Antwerp uit met een nog grotere score thuis tegen Standard (4-0). “Ik denk dat we van een gepaste revanche kunnen spreken”, reageerde aanvoerder Toby Alderweireld. “De eerste vijf minuten hadden we het moeilijk, omdat we dachten dat Standard anders zou spelen. Maar uiteindelijk gaven we niets weg. Na onze openingsgoal speelden we goed, met veel kansen en nog meer doelpunten. Dit was een mooie avond.”

Alderweireld pakte met een sterke prestatie de draad weer op, alsof hij nooit was weggeweest. “Eens terug bij Antwerp probeerde ik de WK-historie achter mij te laten en verder te gaan. Dit duel was belangrijk om goed te herbeginnen. En dat is gelukt. Deze zege geeft ons vertrouwen richting de volgende weken. Komende dinsdag gaan we naar Westerlo voor de winst.”

En wat met de volgende bekerronde? “Dat wordt voor mij liefst van al een thuismatch, al hebben we uiteindelijk maar één doel: de finale halen. Laat de tegenstand dus maar komen.”

Calvin Stengs blonk uit in centrale rol in onuitgegeven middenveld: “Per toeval op deze bezetting gebotst”

Het was even wennen dinsdagavond. Calvin Stengs acteerde niet vanop zijn geliefkoosde rechterflank, maar werd naast Arthur Vermeeren gedropt, centraal op het middenveld. Een position switch die de voorbije week per toeval tot stand kwam. “In de oefenwedstrijd tegen Kortrijk stonden Vermeeren, Ekkelenkamp en ik plots met z’n drieën op het middenveld omdat Yusuf en Gerkens uitvielen”, vertelt de Nederlander. “Het draaide heel goed in die veldbezetting en de coach wou ook zo starten tegen Standard.”

© BELGA

De opdracht die Stengs van zijn coach meekreeg? “Ik moest samen met Arthur het middenveld controleren, vooruit spelen en af en toe de rust bewaren. En dat is me goed gelukt, ook die verdedigende taak. Ik heb me geamuseerd. Je komt ook vaker aan de bal, want op de flank sta je soms langere periodes te wachten. Ik kan goed het spel maken en dat is me nu gelukt. Of ik hier wil blijven staan? Ik kan ook op rechts spelen en het is aan de trainer om te beslissen.”

Voor de break leek Stengs niet altijd over te lopen van vertrouwen, maar daar was tegen Standard niet veel van te merken. “Als je met een assist aan de partij begint, is het altijd makkelijker voetballen. Een kwestie van vertrouwen zou ik het niet noemen”, besloot hij.

Jelle Bataille opent zijn rekening voor Antwerp: “Dat werd tijd, hè”

Met een knappe kapbeweging en dito afwerking zette Jelle Bataille zijn ploeg op weg naar de bekerzege tegen Standard. “Dat werd tijd, hè”, lachte de Oostendenaar, die voor het eerst scoorde sinds hij in de zomer van 2021 naar de Great Old kwam.

“Hier heb ik 54 matchen op moeten wachten. Dat is héél lang. Vanzelfsprekend was de ontlading groot. Als rechtsvoetige op links is het een voordeel om naar binnen te kunnen draaien en vervolgens te trappen. Voor de rust kon onze efficiëntie eigenlijk nog beter. Dat hebben we nadien goedgemaakt. Winnen en doorstoten was wat telde vandaag. Missie geslaagd dus.”