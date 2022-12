Tesla onderuit op Wall Street door kritische analistenrapporten

Tesla ging dinsdag flink onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De koers van de fabrikant van elektrische auto’s stond onder druk door kritische rapporten van meerdere beleggingsadviseurs. Zij verlaagden hun koersdoelen voor Tesla, mede door zorgen over de vraag naar elektrische voertuigen.

Het aandeel Tesla eindigde ruim 8 procent lager. Analisten van Evercore ISI, Mizuho Securities en Daiwa Capital stelden de koersdoelen voor Tesla flink neerwaarts bij. De kenners wezen op een zwakkere vraag naar duurdere elektrische auto’s door de economische onzekerheid en hoge inflatie. Daar komen de coronaproblemen in China, een zeer belangrijke markt voor Tesla, bovenop. Verder heeft Tesla te kampen met toenemende concurrentie.

Tegelijkertijd zijn aandeelhouders van Tesla nog altijd in afwachting van de aankondiging van topman Elon Musk dat hij zijn topfunctie bij het socialemediabedrijf Twitter neerlegt. Tesla-beleggers vinden dat hij te veel tijd besteedt aan Twitter. Musk heeft nog niet gereageerd op de uitkomst van de poll waarin hij vroeg of hij moest blijven of vertrekken als topman van Twitter. Een ruime meerderheid stemde voor zijn vertrek.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 0,3 procent op 32.849,74 punten. De brede S&P 500 klom 0,1 procent tot 3821,62 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq was vlak op 10.547,11 punten.

Ook Amazon (plus 0,3 procent) kon op aandacht rekenen. Analisten van JPMorgan Chase bestempelden het webwinkelconcern als hun topfavoriet. Ook ontsnapte Amazon aan een mogelijke miljardenboete van de Europese Commissie. Brussel neemt namelijk genoegen met een aantal toezeggingen van het concern om de Europese concurrentieregels beter na te leven.

Chipconcern Broadcom zakte 1 procent. De Europese Commissie gaat diepgravend onderzoek doen naar de overname van cloudsoftwarebedrijf VMware door Broadcom vanwege zorgen over verstoringen van de concurrentie. Met die overname is 61 miljard dollar gemoeid.

Wells Fargo verloor 2 procent. De bank heeft een schikking getroffen van 3,7 miljard dollar met de Amerikaanse autoriteiten omdat klanten zijn benadeeld met praktijken rond hypotheken en autoleningen. Voedingsconcern General Mills, bekend van het ontbijtgranenmerk Cheerios, kwam met kwartaalcijfers en werd 4,6 procent lager gezet.

De euro was 1,0614 dollar waard, tegen 1,0629 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 76,09 dollar. Brentolie werd iets duurder op 79,86 dollar per vat.