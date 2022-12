Tielemans scoort tegen derdeklasser Milton Keynes in League Cup, Castagne is goed voor een assist

Leicester City heeft dinsdagavond in de achtste finales van de Engelse League Cup vlot de maat genomen van derdeklasser Milton Keynes met 0-3.

De Foxes, met Wout Faes, Timothy Castagne, Youri Tielemans en Dennis Praet in de basis, had na 18 minuten voetballen in het Stadium MK al een voorsprong te pakken dankzij Tielemans. Ayoze Perez (29.) diepte nog voor het halfuur uit en ervaren rot Jamie Vardy (50.) haalde op aangeven van Castagne de laatste spanning uit de match.

Castagne mocht zo’n 10 minuten voor tijd gaan rusten, terwijl de andere drie Belgen 90 minuten bleven staan.