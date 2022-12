Selemani en Bruno blinken uit voor KV Kortrijk op nieuwe posities: “In het begin was het even wennen”

KV Kortrijk bekert een ronde verder in de Croky Cup. Het won overtuigend met 1-3 op het veld van OH Leuven. Selemani en Bruno dirigeerden KVK naar de overwinning. “Deze overwinning doet echt deugd. Nu moeten we genieten.”

Het Storck-effect. De Duitser greep in en deed enkele wijzigingen in zijn basiselftal. Zijn aanpassingen loonden. Selemani werd uitgespeeld als een soort 8, Bruno als een linkerwingback. “Ik moet wel eerlijk toegeven dat het in het begin even wennen was voor mij”, zei Selemani na de wedstrijd. “Ik voelde me groeien in de wedstrijd en dan ging het beter. Ook de samenwerking met Bruno verliep goed.” Massimo Bruno stond op, een voor hem, onbekende positie. “Net zoals voor Faïz was het ook voor mij even wennen. Ik ben vooral blij dat ik het team deze avond heb kunnen helpen. Deze overwinning doet deugd voor ons en nu moeten we even genieten.”

Maandag komt competitieleider Genk op bezoek in het Guldensporenstadion. Een cruciaal duel voor KVK, dat onderin het klassement bengelt. “Het is leuk dat we een ronde verder gaan in de beker”, vertelde Bernd Storck na de match. “Maar nu moeten we ons focussen op Genk, die match is belangrijker voor ons. We hebben de drie punten echt nodig om in eerste klasse te blijven. Deze overwinning draait niet om mij, maar wel om de fans en de spelers. Onze supporters hadden dit nodig en onze kern heeft er hard voor gewerkt. Hier zit een gelukkige coach.”

Man van de match

Selemani gaf twee beslissende passes of waren het er drie? “Ik weet niet of mijn pass bij dat doelpunt van Avenatti telt”, zei de Comorees. “Voor mij mag die wel tellen hoor. Ik ben blij dat ik belangrijk kon zijn voor het team. We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Een favoriete tegenstander voor in de volgende ronde van de beker heb ik niet.”

“Faïz verdiend het om man van de match te zijn”, vertelde Bruno al lachend. “Natuurlijk scoorde ik ook opnieuw in de beker, die competitie lijkt me wel te liggen.” Selemani was blij met de woorden van Bruno, maar hij wil ook niet dat men de prestatie van Bruno vergeet. “Hij speelde een goede match. Misschien kunnen we de man van de match verdelen over ons twee?”