AA Gent raakt pas in verlengingen voorbij tien man van Cercle Brugge en stoot door naar kwartfinales beker

AA Gent bekert verder. Met hangen en wurgen wist het Cercle Brugge in de verlengingen te kloppen met 2-0. Met dank aan een uitstekende Paul Nardi, een strenge rode kaart én de inbreng van Hauge én Fofana waarmee Hein Vanhaezebrouck in het slot all-in ging.

Van de wereldbeker in Qatar naar de Croky Cup, het is wennen. Maar voor de Belgische teams kwam de pauze gelegen, zeker bij AA Gent. Op de geschorste Kums en de afwezigheid van Tissoudali na kon het weer op volle sterkte aantreden. Al bleek dat allerminst uit de wedstrijd tegen Cercle, de ploeg die eerder al met 3-4 kwam winnen in de Ghelamco Arena.

Na een vloeiend begin liep de thuisploeg zich weer vast in het doodlopend steegje van groen-zwart . Odjidja zat niet meteen in de wedstrijd, De Sart toonde zich nog roestig na zijn lange afwezigheid. Achterin slaagden ze er maar niet in om onder de druk te komen, waardoor Nardi zelfs al eens in nesten werd gewerkt. Cercle Brugge groeide, zag Hotic maar nipt naast mikken en scoorde ei zo na zelfs na een kwartier. Met een vlotte combinatie sneed de Vereniging erdoor, Ueda legde af, de opkomende Deman knalde tegen de paal.

AA Gent schrok maar de reactie bleef uit. Alleen Salah gleed er sporadisch door, zonder écht gevaarlijk te worden. Kansjes waren schaarser dan de gele kaarten die Gent kreeg van Laforge. Torunarigha kreeg zijn voet onvoldoende tegen een vrije trap van Hong. En er was een plukbal van Odjidja voor doelman Warleson, die in de beker de voorkeur krijgt op Majecki.

Doelpunt Hjulsager afgevlagd

Vanhaezebrouck hield De Sart in de kleedkamer – hij pakte al geel voor de rust – en bracht Hjulsager. Die opende de score, na een goeie aanval over rechts, maar de Deen werd afgevlagd. Een VAR heeft de Croky Cup nu nog niet, maar op de bank bij Gent zagen ze dat het wellicht offside was. De Buffalo’s oogden aanvankelijk een tikje scherper in de tweede helft, maar het duurde tot na het uur eer Warleson echt aan het werk werd gesteld. Een geweldige bal van Odjidja lanceerde Cuypers, wiens poging naar de korte hoek de Braziliaan op zijn weg vond.

Cercle kreeg de beste mogelijkheden om te scoren. Na een waarschuwing van Somers, nipt naast, zeilde een voorzet van Hotic alles en iedereen voorbij. Behalve Somers, die opdook aan de tweede paal. Een geweldige reflex van Nardi én de paal hielden hem van de 0-1.

De meer dan halflege Ghelamco Arena zag zijn geliefde ploeg te vaak klungelen in het uitvoetballen, ook al probeerde Odjidja zijn ploeg te dirigeren. Als de bal dan eens naar voren werd gejast – in de rug van een drukkend Cercle lag ruimte – nekte een ondermaatse controle van Salah ook die aanval. De Brusselse Marokkaan moest er even later af, voor Depoitre.

Wereldredding Nardi

Cercle, met zijn stugge defensie, een actieve Hotic en gevaarlijke Somers, bleef op de loer liggen. Terecht, als je zag hoe de Gentse achterlijn weer onzekerheid uitstraalde. Weer schoot een gedevieerde voorzet voorbij Ngadeu, waarop Denkey van dichtbij de 0-1 kon drukken. Maar dan pakte Nardi uit met een wereldsave, tegen zijn gewezen werkgever. Roteren met de doelman in de beker zoals Cercle, Vanhaezebrouck deed het in het verleden ook. Nu niet. Geef hem eens ongelijk. Het is dankzij Nardi dat AA Gent de verlengingen haalde.

Daarin moest de Vereniging al gauw met tien voort. Olivier Deman, die al geel kreeg voor een vilein voetje op Salah, kreeg een tweede geel na een vermeende sliding Samoise. Een te strenge beslissing, zo leek het, maar het veranderde weinig aan het spelbeeld in dat eerste extra kwartier.

Tot Vanhaezebrouck voor de laatste verlenging all-in ging, met een drievoudige wissel. Mmet Fofana koos hij voor een driemansaanval, Hauge én Hjulsager werden de wingbacks. Met resultaat, want de 17-jarige aanvaller had meteen impact. Hjulsager kon er dankzij hem door glippen op rechts, maar in plaats van Cuypers aan te spelen, ging hij voor eigen succes. Warleson pakte. Die fout maakte Hauge niet op een nieuwe omschakeling waar Fofana weer een voet in had. Hij legde wel af naar Cuypers, randje buitenspel nochtans: 1-0. Bij een moegestreden Cercle brak de veer. Fofana deed zelfs meer: een poging dwarrelde via Decostere over Warleson: 2-0. Mooi voor dat andere jeugdigde talent. AA Gent stoot door naar de kwartfinales, maar wat een moeite kostte dat.

AA Gent: Nardi, Okumu, Ngadeu, Torunarigha, Samoise (106’ Fofana), De Sart (46’ Hjulsager), Hong (112’ Godeau), Odjidja (106’ Owusu), Castro-Montes (106’ Hauge), Salah (74’ Depoitre) en Cuypers

Cercle Brugge: Warleson, Ravych (112’ Kehrer), Popovic, Daland, Somers (118’ Decostere), Vanhoutte (106’ Francis), Hotic (98’ Miangue), Lopes, Deman, Denkey en Ueda (85’ Gboho)

Doelpunten: 109’ Cuypers 1-0, 119’ Fofana 2-0

Gele kaarten: De Sart (overtreding), Castro-Montes (overtreding), Samoise (overtreding), Salah (overtreding), Hotic (overtreding), Deman (overtreding), Miangue (overtreding), Daland (protest)

Rode kaarten: 93’ Deman (2x geel)

Toeschouwers: 8.429

Scheidsrechter: Nicolas Laforge