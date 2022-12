Bree Tyree loodst Filou Oostende naar schitterende zege tegen Israëlische kampioen Hapoel Holon

In een heel goed gevulde COREtec Dôme won Filou Oostende met 95-86 een superspannende topper tegen Hapoel Holon dat zo zijn leidersplaats verliest. Bree Tyree (31 punten aan 72 %, 5 rebounds, 2 assists en 1 steal) was de absolute uitblinker van deze schitterende zege.

Na de Israëlische opener vlamde kapitein Gillet voorbij de driepuntlijn de eerste Oostendse korf in de mand. Gillet, van der Vuurst en Tyree knutselden een knappe 14-5-voorsprong in mekaar. Nadien schroefde Holon de verdediging wat aan. De bezoekers krikten hun intensiteit op en veegden de Oostendse voorsprong bijna compleet uit. In twee-en-een-halve minuut kromp de kloof van 19-9 tot 19-17. Oostende had in dat initiële kwart geen enkel balverlies geleden.

Holon vatte het tweede kwart sterk aan en beperkte de Oostendse productie minutenlang tot één bom van Thurman. De bezoekers leidden met 22-26, het gevolg van een 3-17-run in een zevental minuten. Oostende, dat vijf turnovers leed in het tweede kwart, kwam dat dipje te boven. Bratanovic en Gillet herstelden de schade. Halverwege de avond leidde Oostende verdiend met 33-30. Van der Vuurst die na tien minuten al twee fouten telde, bleef de volledige tweede periode op de bank.

Op assist van Gillet driepunterde Bleijenbergh naar 36-30. Maar Gillet hoorde snel zijn derde fout. Holon antwoordde met een 0-8-run: 36-38. De minuten 26 tot en met 30 waren heel aangenaam om te bekijken. Van der Vuurst, Buysse en Bratanovic brachten Oostende 51-49 voorop. Aan het halfuur was de stand in evenwicht: 51-51. Beide geduldige teams namen dus nauwelijks afstand van mekaar.

Vroeg in het vierde wedstrijdschuifje kraakten de Oostendenaars enkele aardige kansen. Dat deden Jones en Green niet. Met hun 0-9 sprintten ze in drie minuten naar 51-60. Coach Gjergja vroeg snel twee time-outs aan. Bij een Bleijenbergh-bom (56-60) riep de bezoekende coach zijn team naar de bank. Tyree stuurde met vijf punten Oostende naar 61-60. Jones zorgde voor een bezoekende vierpuntenvoorsprong aan 63-67. In drie onwaarschijnlijke minuten loodste Tyree (19 punten in dat vierde kwart) zijn team via 68-67 naar 77-69. Toch was de zege nog niet binnen. Vier Israëlische bommen in amper 45 seconden (Ragland, Dawosn, Green en opnieuw Dawson) resulteerden echter in een 81-81-gelijkspel.

In de verlenging opende Tyree met een bom. Tyree bleef de dominante figuur van het Oostendse geheel dat halverwege die extra time met 93-86 leidde. Bleijenbergh realiseerde in deze wedstrijd een double-double, 10 punten en 15 rebounds. Holon eindigt deze poule niet als leider. Oostende geeft met deze derde poulezege zijn play-in-ticket extra kleur.