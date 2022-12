Problemen bij Nederlandse versie van ‘De warmste week’: twee van de drie dj’s in glazen huis hebben corona

Twee van de drie dj’s die voor Serious Request, zowat de Nederlandse versie van De Warmste Week, in het Glazen Huis in Amersfoort zitten, hebben positief getest op corona. De twee dj’s voelen zich volgens de NPO desondanks goed en hebben in overleg met de derde dj besloten om door te gaan met de actie.

De positieve tests leiden er wel toe dat 3FM Serious Request heeft moeten aanpassen. Gasten die langskomen bij het Glazen Huis doen hun gesprekken met de dj’s nu buiten via de brievenbus, net als alle bezoekers. Het drietal blijft de komende dagen onder toezicht van een huisarts.

Alle geplande optredens kunnen doorgaan en vinden plaats in de buurt van het huis. Volgens de NPO kunnen bezoekers ook nog steeds naar bedrijventerrein De Nieuwe Stad komen, waar de actie wordt gehouden, om de optredens bij te wonen.

Achtbaan

“We tasten nog een beetje in het duister hoe we het gaan oplossen”, zei Barend van Deelen, de enige dj zonder corona, dinsdagavond in het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn En Omstreken. “Je wilt natuurlijk dat er mensen langskomen en je wilt leuke dingen hebben voor op de veiling. Hoe het zich verder gaat ontvouwen... ja, ik weet het net pas allemaal een uur. We zitten in een achtbaan, dat is niet te geloven.” Serious Request zamelt dit jaar geld in voor stichting Het Vergeten Kind. De actie duurt nog tot kerstavond.