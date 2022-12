Verguisde LIV-spelers zullen toch welkom zijn op ‘The Masters’ 2023

Op het Masters Tournament 2023, het eerste major in het golf, zullen de verguisde LIV Golf Series-spelers toch mogen deelnemen. Dat maakte voorzitter Fred Ridley van de Augusta National Golf Club bekend. Zo komt er een eerste barst in de ban tegen de Tour die door de Saudi’s zwaar gesponsord wordt.

”Hoewel we teleurgesteld zijn in de ontwikkelingen in onze sport, ligt onze focus op de traditie van het samenbrengen van een vooraanstaand golfers aanstaande april in ere te houden,” zei voorzitter Fred Ridley van de Augusta National Golf Club die de bekenste golfwedstrijd ter wereld organiseert. Met deze woorden kwam er meteen een einde aan alle speculaties over het al dan niet deelnemen van LIV Golf Series-spelers.

Ondanks de breuk in de golfsport zal de organisatie van de ‘Masters’ dus alle spelers uitnodigen die volgens hun criteria in aanmerking komen. Dat betekent dat oud-winnaars zoals Dustin Johnson (2021) en Sergio Garcia (2017) op de heilige grond van Augusta National Golf Club in actie kunnen komen. Ook Cameron Smith (Open 2022), Bryson DeChambeau (US Open 2020) en Brooks Koepka (PGA Championship 2019) behoren tot het kransje van LIV-spelers die kunnen weerkeren naar de ‘Masters’ als gevolg van het winnen van een major in de afgelopen vijf jaar.