Marslander stuurt laatste emotionele boodschap vanop rode planeet: “Maak je geen zorgen om mij”

“Mijn vermogen is erg laag, dus dit kan de laatste foto zijn die ik kan sturen. Maak je geen zorgen over mij: mijn tijd hier is zowel productief als sereen geweest. Als ik met mijn missieteam kan blijven praten, zal ik dat doen, maar ik stop hier binnenkort. Bedankt om bij me te blijven.” Die emotionele boodschap deelde de Marslander op Twitter. De account wordt door het NASA -team op aarde gemanaged, maar er werd altijd vanuit de eerste persoon getweet.

Daardoor hield de lander zijn bijna 800.000 fans gedurende zijn vierjarige verblijf op de planeet op de hoogte via sociale media. Hij deelde af en toe foto’s - inclusief selfies - en eigen ontdekkingen, maar tweette ook over de successen van ‘collega’s’ in de ruimte.

Het ruimtetuig werd op 5 mei 2018 naar Mars gestuurd en landde daar op 26 november na een tocht van een kleine zeven maanden en 485 miljoen kilometer. De lander had als opdracht om grondonderzoek uit te voeren op de rode planeet en kennis te vergaren over de kern en ondergrondse lagen.

Normaal zou de missie slechts één Marsjaar (oftewel twee Aardse jaren) duren, maar nadat de rover tegen eind 2020 in zijn missie geslaagd was, verlengde NASA de opdracht met twee jaar. De lander is afhankelijk van zonne-energie en door de vele zandstormen op Mars was het altijd de bedoeling dat het slecht een korte missie zou worden. Er zou ondertussen te veel zand op de zonnepanelen liggen waardoor de robot sinds halverwege dit jaar nog maar aan 20 procent van zijn capaciteit kon werken. “We zijn overgeleverd aan de genade van Mars. Het weer op Mars is geen regen en sneeuw. Het weer op Mars is stof en wind”, zei Bruce Banerdt van het Jet Propulsion Lab van NASA. “We blijven wetenschappelijke metingen doen, zolang we het kunnen.”

