Sporting Pelt komt nooit in de problemen en boekt vlotte zege tegen Bevo

Dinsdagavond stonden twee wedstrijden van de zeventiende speeldag in de BENE-league op het menu. Sporting Pelt kwam op het veld van Bevo nooit in de problemen (18-28), hetzelfde gold voor Hurry Up dat thuis vlotjes de maat nam van Tachos (33-21).

Pelt legde de basis voor de zege in het tweede kwartier van de eerste helft. Daarin bouwde het een 6-7-score uit tot een comfortabele 7-15-voorsprong aan de rust. Sporting stond goed georganiseerd. Het gaf weinig kansen weg en wat toch voorbij de muur geraakte werd gepareerd door Deekens. In het aanvallend compartiment namen Konitz en Falke elk vier doelpunten voor hun rekening. Sporting schakelde in de tweede helft over op vakantiemodus, maar een zwak Bevo slaagde er niet in ook maar iets van de achterstand weg te werken. Pelt nestelt zich met deze zege naast Visé op de vijfde plaats in de algemene rangschikking en behoudt uitzicht op een plaats in de top vier.

Voor Pelt scoorden L. Vandebeeck (4), Konitz (4), Falke (5), Köhlen (3), Van Haesendonck (1), Spporen (4), D. Vandebeeck (2), Vossen (3), Vandenboer (1), Lambrecht (1).