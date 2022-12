Deze keer geen uitschuiver: Mrabti bezorgt KV Mechelen plek in kwartfinales Croky Cup

KV Mechelen staat in de kwartfinales van de Croky Cup, maar zonder sprankelend voetbal. Niet dat dat een vereiste was tegen een zwak Seraing. Een kopbaldoelpunt van de wederoptredende Kerim Mrabti volstond voor een zuinige 1-0-zege. Ondanks een spekglad veld geen uitschuiver tegen de Luikse bezoekers deze keer.

Het voetbal keerde met de achtste finales van de Croky Cup terug op de Belgische velden en daarmee ook Lucas Bijker en Kerim Mrabti in de basis bij KV Mechelen, beiden hersteld van een zware knieblessure. Het was al van de Europe Play-offs van vorig seizoen geleden dat het duo nog eens in actie kwam in een officiële wedstrijd. Door de blessures van Peyre en Van Hoorenbeeck mocht ook Dimitri Lavalée weer postvatten centraal achterin. Yannick Thoelen kreeg van trainer Defour opnieuw zijn kans onder de lat in de beker.

Glibberig veld

Lang geleden dat we nog eens een partij zagen op zo’n glibberig veld. De regenval zorgde ervoor dat beide ploegen de bal maar moeilijk in de ploeg hielden en dan maar besloten elkaar vast te zetten. Pas na een kleine twintig minuten spelen kregen we met een schuiver van Schoofs, die maar net naast ging, een eerste noemenswaardige poging te zien. Iets daarna gingen Schoofs en Storm een veelbelovende combinatie aan, maar die laatste kreeg de bal niet achteruit tot bij Da Cruz.

Neen, het Malinwa van in de eerste helft leek niet zomaar over Seraing te zullen wandelen. Lag het aan de regenachtige omstandigheden of het feit dat spelers als Mrabti na maandenlange inactiviteit nog wat naar hun ritme zochten? Tshibuabua, bij de bezoekers de rots in de branding achterin, was ook maar moeilijk te passeren. Bijna leek Verstraete het zijn eigen ploeg nog moeilijk te gaan maken door dom balverlies te lijden net buiten de eigen zestien. Gelukkig voor geel-rood was het schot van Vagner niet gekadreerd. De rust in met een troosteloze 0-0, want Storm kreeg een voorzet van Walsh niet in één tijd onder controle.

© BELGA

Mrabti meteen van goudwaarde

De lichaamstaal van alle Mechelaars sprak boekdelen, inclusief die van de trainer. De tweede helft moest beter. Het aanmoedigend geschreeuw van Thoelen zette dat devies nog wat kracht bij. Na nog geen vijf minuten in de tweede periode had Da Cruz de 1-0 al aan de voet na knap samenspel tussen Walsh en Mrabti, maar hij trof het zijnet. De tierende Thoelen had blijkbaar meteen zijn effect, want KV greep Seraing nu wél bij de keel.

Op het uur viel de 1-0 verdiend voor de thuisploeg. Uitgerekend Kerim Mrabti kopte een voorzet van Hairemans over doelman Martin. De Zweed was zichtbaar geëmotioneerd en kreeg vijf minuten later ook meteen een applausvervanging. Zijn uitstekende vorm en werkkracht van vorig seizoen is er nog niet – begrijpelijk -, maar Mrabti was bij zijn terugkeer wel meteen van goudwaarde. Malede, de vervanger van Mrabti, kwam in de ploeg, waardoor Da Cruz een rij achteruit schoof. Het toonde nog maar eens aan hoe dun bezaaid de Mechelse voorlinie is als het op een pure diepe spits aankomt.

Dat KV Mechelen aan een treffer van Mrabti genoeg had, had het ook te danken aan het povere spel van de Luikenaars. Enkel de bedrijvige Vagner woog nog op de Mechelse defensie, maar dat uitte zich niet in grote kansen. Storm probeerde nog tot driemaal toe de score te verdubbelen vanuit een scherpe hoek, maar tevergeefs. KV Mechelen bekert zonder al te veel problemen verder.

© BELGA

KV Mechelen: Thoelen (6); Walsh (7,5), Bates (6,5), Lavalée (7), Bijker (6); Verstraete (6), Schoofs (6,5); Hairemans (6,5), Da Cruz (6,5), Storm (6); Mrabti (7).

Seraing: Martin (6); Mbow (7), Tshibuabua (7), Tremoulet (6); Sambu (6), Sissoko (5), Lahssaini (6), Mvoue (6), Mfomo (6); Conceição (5), Vagner (6).

Vervangingen: 65’ Mvoue door Elisor (5,5), 65’ Conceição door Cachbach (6), 66’ Mrabti door Malede (6), 71’ Mfomo door Poaty (5,5), 80’ Hairemans door Soelle Soelle (/), 85’ Tshibuabua door Ifoni (/), 85’ Lahssaini door Guillaume (/).

Doelpunten: 55’ Mrabti (Hairemans) 1-0.

Gele kaarten: 53’ Sissoko (fout), 82’ Tshibuabua (fout), 89’ Tremoulet (fout).

Rode kaarten: Geen.

Toeschouwers: 5 700.

Scheidsrechter: Alexandre Boucaut (7).