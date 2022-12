Zingen met Niels Destadsbader, cakejes en heel veel paraplu’s: dit was dag twee van De Warmste Week

Wie op dinsdag kwam vlammen tegen kansarmoede in het Hasseltse Stadspark moest het gedruppel er een hele dag bijnemen. Umbrella, Singing in the Rain, Only Happy When It Rains,... De vele verzoeknummers vormden een gepaste soundtrack bij deze warmste, maar toch vooral natste dinsdag.

© Karel Hemerijckx

Maar natte voeten of niet, heel wat scholen, verenigingen en bedrijven stapten, fietsten, pendelden of reden naar Hasselt om hun actie voor te stellen. Al snel werd duidelijk dat er ook dit jaar weer haal wat werd afgebakken voor De Warmste Week, of het nu cake, koekjes of wafels waren. Of ministers Jo Brouns en Lydia Peeters de meegebrachte knubbelkesvlaai zelf gebakken hadden, vertelden ze niet. Maar er was dan ook meer aandacht voor de cheque van 300.000 euro die ze bij zich hadden in naam van de Vlaamse Regering.

© Karel Hemerijckx

Ook de knutselaars, zoals die van Wiric vzw in Sint-Truiden, hadden zich van hun meest creatieve kant getoond. Kerstkaartjes en gelukspoppetjes leverden heel wat centjes op voor het goede doel.

© Karel Hemerijckx

Maar net zoals op maandag kwam de omgeving van Het Warmste Huis pas tegen de avond echt tot leven. Met gehijg in de microfoon opende Merol de concertavond. De Nederlandse hield het wel maar bij vier nummers en haar meest spraakmakende hit Hou je bek en bef me speelde ze niet.

© Sven Dillen

Toen Niels Destadsbader rond 21 uur zijn schuif met hits opende, verliet het opvallend jonge publiek hun schuilplaats. Er werd luidkeels meegezongen, gezwaaid - al dan niet met paraplu - en gedanst met zijn collectie zomerhits. De apotheose? Verover mij en De wereld draait voor jou, weliswaar zonder Regi achter de draaitafel. Die zou pas iets later opduiken. Maar het (vrouw)volk - de teller stond toen op 4.000 - zag dat het goed was en brulde luidkeels mee.

© Sven Dillen

Dat aantal liep nog wat op toen showbeest nummer twee van de avond, Bart Peeters en zijn Ideale Mannen, op het podium verscheen. Maar ondanks zijn Lepeltjesgewijs en de gouden handjes van Regi op het einde van de avond lag het bezoekersaantal door de weersomstandigheden een paar duizenden lager dan maandag.