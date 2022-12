Argentijnse fan probeert van brug op spelersbus Messi en co. te springen en maakt doodsmak, parade afgebroken door drukte

De voetballers van de Argentijnse nationale ploeg, die zich zondag tot wereldkampioen kroonden in Qatar, zijn dinsdag als helden onthaald in Buenos Aires. Dat leidde tot dolle taferelen. Op Argentijnse televisiebeelden is te zien hoe een fan probeerde op de spelersbus te springen toen die net onder een brug doorreed, maar hij miste zijn timing en viel in de menigte die de bus te voet volgde. Een andere supporter landde wel in de bus. Vanwege de grote drukte werd de huldiging uiteindelijk afgebroken.

Om veiligheidsredenen werd de oorspronkelijke route op het laatste moment gewijzigd. De open bus reed uiteindelijk niet richting de Obelisk op de Plaza de la Republica, helemaal gevuld met fans. Uiteindelijk legde de bus slechts een tiental kilometer af in drie uur en door de grote drukte kwam een einde aan de parade. De spelers stapten daarna in twee helikopters van de waterpolitie. Volgens de federale politie vloog de helikopter met aanvoerder Lionel Messi, bondscoach Lionel Scaloni en de WK-trofee over de Obelisk. “De wereldkampioenen vliegen met helikopters over de hele geplande route, omdat het onmogelijk is geworden over de weg verder te gaan”, verklaarde presidentieel woordvoerster Gabriela Cerruti op Twitter.

De kampioenenbus begon om 11u45 plaatselijke tijd (15u45 Belgische tijd) aan zijn tocht bij de hoofdzetel van de Argentijnse voetbalbond (AFA), op een dertigtal kilometer van het centrum van Buenos Aires. Een grote menigte wachtte de spelers op langs de route. Naar schatting meer dan vier miljoen mensen waren bijeengekomen in de straten van de Argentijnse hoofdstad om een blik op te vangen van de bus met daarin Lionel Messi en co.

Het vliegtuig met de kersverse wereldkampioenen landde om 2u30 lokale tijd op de Ezeiza-luchthaven. Lionel Messi was de eerste die bovenaan de trap aan het vliegtuig verscheen, zwaaiend met de gouden WK-beker. Maandag besloot de Argentijnse regering om dinsdag uit te roepen tot nationale feestdag zodat de vieringen voortgezet konden worden. Argentinië won zondag zijn derde WK-titel, na 1978 en 1986. La Albiceleste haalde het in de finale tegen Frankrijk na strafschoppen (4-2). Na 90 minuten stond het 2-2, na verlengingen 3-3.