Nieuwe Netflix-reeks van prins Harry en Meghan verschijnt op 31 december, premier Nieuw-Zeeland distantieert zich

Streamingdienst Netflix heeft aangekondigd dat hun nieuwe project in samenwerking met de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle op 31 december verschijnt. De docureeks gaat dit keer niet over het koninklijke echtpaar zelf, maar over enkele “buitengewone leiders”. De Nieuw-Zeelandse premier Jacina Ardern, een van de geïnterviewden, laat in een statement alvast weten dat ze niet op de hoogte was dat het om een Harry en Meghan-project ging.

De nieuwe Netflixreeks Live to Lead verschijnt op 31 december 2022 op de streamingdienst en is onmiddellijk al een heus gespreksonderwerp. Netflix kondigt de documentairereeks namelijk aan als een project van Harry en Meghan. Hun eigen documentairereeks verscheen eerder deze maand al bij de streamingdienst en daar hadden de Britten, en met uitbreiding de rest van de wereld, reikhalzend naar uitgekeken. Grote schandelen en beschuldigingen bleven uiteindelijk uit. De nieuwe reeks zal niet over Harry en Meghan zelf gaan. Zij zouden enkel een producerende rol op zich hebben genomen, maar toch zijn ze prominent te zien in de trailer.

Volgens Netflix zal het een zevendelige reeks zijn met interviews met grote namen die omschreven worden als “buitengewone” leiders. Die grote namen zullen in de reeks “reflecteren op hun leven terwijl ze de fundamentele waarden, dagelijkse disciplines en leidende beginsels benadrukken die leiders gebruiken om andere te motiveren en zinvolle verandering teweegbrengen.” De reeks zou in samenwerking met de Nelson Mandela Foundation gemaakt zijn.

De namen die de revue zullen passeren: de Zuid-Afrikaanse rugbyspeler Siya Kolisi, de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, de Amerikaanse feministe Gloria Steinem, de Zuid-Afrikaanse antiapartheidsactivist Albie Sachs, de voormalige opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof Ruth Bader Ginsberg, de Amerikaanse advocaat en activist Bryan Stevenson en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern.

Link met Mandela, niet Harry en Meghan

Maar die laatste heeft dinsdag een statement uitgestuurd om het een en ander uit te klaren. De premier zou niet op de hoogte zijn geweest dat ze deelnam aan een project van Harry en Meghan. Ardern zou ook nooit in gesprek gegaan zijn met het Britse koninklijke echtpaar over de reeks.

Het kabinet van de Nieuw-Zeelandse premier verduidelijkte dat het interview werd opgenomen in november 2019 met een link naar de erfenis van Nelson Mandela, niet met Harry en Meghan. “Begin maart 2019 werd de premier benaderd door de Nelson Mandela Foundation om deel te nemen aan een project om toegankelijke middelen te ontwikkelen over belangrijke eigenschappen van leiderschap gericht op aspirant jonge leiders over de hele wereld, op basis van een interview van een uur,” zei de woordvoerder. “Oorspronkelijk werd ons meegedeeld dat de output gedrukte en digitale boeken, korte films en audioboeken zouden zijn”, aldus de woordvoerder.

In 2020 verscheen er dan ook al een boek gebaseerd op het interview met Ardern. In mei van dit jaar werd de premier op de hoogte gebracht dat Harry en Meghan een deel zouden uitmaken van het project en dat zei een “introductie” zouden geven voor de interviewreeks. De deelname van Ardern aan de reeks ligt nu wat gevoelig. De Britse koning Charles is dan ook officieel het staatshoofd van Nieuw-Zeeland en Ardern kan daarom moeilijk ‘kant kiezen’ in de drama die zich afspeelt in het Britse koningshuis.

(sgg)