Twee Amerikanen die gevangen zaten in Afghanistan zijn vrijgelaten: “Een gebaar van goede wil van de taliban”

Twee Amerikanen die in Afghanistan in de cel zaten, zijn vrijgelaten. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag.

Het ministerie noemt de vrijlating “een gebaar van goede wil van de taliban”. “Dit is geen onderdeel van een uitwisseling van gevangenen of gedetineerden. Er is geen geld uitgewisseld”, benadrukte woordvoerder Ned Price. Hij zei nog dat de twee Amerikanen onderweg zijn naar Doha, de hoofdstad van Qatar.

Volgens CNN is een van de twee Amerikanen filmmaker Ivor Shearer. Hij werd midden augustus samen met zijn Afghaanse collega in de hoofdstad Kaboel gearresteerd door de binnenlandse inlichtingendienst. Op dat moment zou hij zich in een wijk van Kaboel bevinden waar Al Qaida-leider Aiman al-Sawahiri begin augustus door een Amerikaanse droneaanval werd gedood.

De identiteit van de andere Amerikaanse burger is op vraag van zijn familie niet bekendgemaakt, aldus CNN nog.