Britse gezondheidsdienst waarschuwt voor staking: “Drink niet te veel met kerst, er is geen ambulance”

De verpleegkundigen hebben de afgelopen weken al meermaals het werk neergelegd. Ze eisen hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. Maar nu ook de ambulancemedewerkers woensdag van plan zijn te staken, zullen de Britten extra voorzichtig moeten zijn.

Minister van Volksgezondheid Will Quince suggereerde al dat Britten best contactsporten even links laten liggen, dat ze best geen onnodige ritten met de auto maken en opletten met het koude weer.

Stephen Powis, medische directeur van de gezondheidsdienst NHS, zei naar aanleiding van de staking: “Het lijdt geen twijfel dat de NHS onder extreme druk staat en de vakbondsacties zullen de nu al recordvraag naar spoedeisende hulp nog doen toenemen. Maar mensen kunnen ook helpen door verstandige maatregelen te nemen om zichzelf en anderen in deze periode te beschermen en niet op de spoeddienst te belanden - of dat nu verantwoord drinken is of een familielid of buurman controleren die bijzonder kwetsbaar is om er zeker van te zijn dat alles goed met hem gaat.”

Hij voegde eraan toe dat sommige patiënten zelf naar de spoeddienst zullen moeten komen, aangezien acht op de tien ambulances niet zullen uitrijden.

(sgg)