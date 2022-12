Tienduizenden gezinnen zonder elektriciteit en aanzienlijke vernielingen na aardbeving in Californië

De aardbeving deed zich voor op ongeveer 40 kilometer van de havenstad Eureka, in het noorden van de staat. Twee mensen raakten gewond. Een kind liep een hoofdwonde op en een ouder persoon moest naar het ziekenhuis met een gebroken heup.

De materiële schade in de staat is erg groot. Een huis vatte vuur, er waren gaslekken en elektriciteitslijnen raakten vernield. Ook heel wat gebouwen, huizen, wegen en zelfs een brug liepen grote schade op. De brandweer kwam handen tekort.

“Ons huis beefde en bleef maar beven”, zegt een bewoner van Eureka bij CBS News. “Alles viel van de muren af, zelfs ons aquarium viel om. Het is hier allemaal heel donker omdat we geen elektriciteit hebben, dus we kunnen de schade nog niet echt opmeten.”

Ongeveer 79.000 gezinnen en bedrijven zitten zonder elektriciteit en de buurt van Ferndale en Humboldt County. Het is koffiedik kijken wanneer alles hersteld kan worden, want er worden nog naschokken verwacht.

