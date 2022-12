Pieters, Detry en Colsaerts bevestigen hun deelname aan het Soudal Open 2023

Met Soudal-eigenaar Vic Baron Swerts in de hoofdrol werd de tweede editie van het Soudal Open, de Belgische manche van de DP World Tour, voorgesteld in het hoofdkantoor van de 82-jarige Turnhoutenaar. “De eerste jaargang was een schitterend event waar de weergoden ons gunstig gezind waren”, keek Vic Baron Swerts terug. “Mocht dit zo altijd zijn, dan teken ik voor nog 10 jaar bij.”

En het mag gezegd worden dat het Soudal Open dat in samenwerking met het evenementbureau Golazo georganiseerd werd een voltreffer was. Over de vier dagen heen zakten 18.000 toeschouwers, waarvan 5000 VIP’s, af naar het Antwerpse Schilde.

Toch blijft men niet bij de pakken zitten en wil men nog meer Belgen richting de golfbaan lokken. “Ondanks de crisis blijft de prijs van een ticket dezelfde voor 2023”, vertelde Michael Jones, toernooidirecteur van het Soudal Open. “Beter nog, voor al wie jonger dan 18 jaar is, zal de toegang zelfs gratis zijn. Ook mikken we op een nog groter VIP-gebeuren met een cijfer van 6.000 als aantal.”

Over de ongelukkige datum van 11 tot 14 mei 2023, net de week voor het US PGA Championship, heeft Jones het andere kijk. “Voor ons Belgen valt het niet in een vakantieperiode waardoor iedereen ervan kan genieten. Het is de ideale periode want de natuur staat dan op zijn mooist. In 2022 hebben we dat bewezen met een baan waar alle spelers de nodige complimenten over gaven”, sloot Jones.

Eerst Amerika

Voor het Soudal Open 2023 bevestigen Thomas Detry, Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts dat zij opnieuw het uithangbord zijn. De twee Thomassen waren present in het Soudal office en gaven hun agenda al prijs voor nieuwe jaar. Beiden trekken de kaart van de Amerikaanse PGA Tour. Pas met de Belgische manche zullen ze terug afzakken naar het Europese vasteland. “Ik speel eerst de Hero Cup en het Abu Dhabi Championship”, deelde Thomas Detry mee. “Mijn ambitie is om bij de top 70 van de FedexCup (nvdr de verdienerslijst van de PGA Tour) te eindigen. Met mijn huidige resultaten zal dat makkelijk lukken. In 2024 zal de Amerikaanse Tour immers een drastische gedaanteverwisseling ondergaan met onder meer nog meer prijzengeld.”

Ook Thomas Pieters trekt de Amerikaanse kaart. Hij voegt aan het rijtje van Detry nog het Dubai Desert aan toe. “Daarna zal het 5 of 6 keer heen en weer reizen worden richting de States”, ging Thomas Pieters verder. “Op de Europese Tour zijn er dan een pak minder interessante wedstrijden zoals in Singapore en Thailand waar weinig wereldranglijstpunten te verdienen vallen.”

“In tegenstelling tot Detry blijf ik Antwerpen en België trouw. Mijn partner en ik wensen onze kinderen hier zien op te groeien. Komt er ook nog bij dat mijn oudste dochter Florence naar de kleuterklas gaat.”

Ryder Cup

Wat wel voor beide landgenoten telt, is dat het kopje al op de Ryder Cup staat. Eind september 2023 ontvangt Rome de tweejaarlijkse hoogmis van de golfsport tussen Europa en de Verenigde Staten. “Het is een droom en als de resultaten volgen zal de selectie een logisch gevolg zijn”, zei Detry er nog over. Bij Pieters klonk het iets anders. “Ik hoop deze maal een rechtstreekse selectie af te dwingen. Ik kijk al uit om een partij te spelen samen met Detry gevolgd door Ryder Cup vice-captain Nicolas Colsaerts en coach Jérome Theunis in de buggy. Dat Belgisch kwartet zou gewoon zalig zijn.”