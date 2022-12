“Maxima rond 10 graden, aantal buienzones trekken over de provincie”

Woensdagochtend kunnen er nog een aantal buien richting het noordoosten over Limburg schuiven. Daarna blijft het gedurende een periode van 6 à 7 uur overal droog met ook ruimte voor een aantal opklaringen.

In de vooravond zal er dan een nieuwe buienzone van west naar oost over onze omgeving trekken. De eerste neerslag zal onze provincie waarschijnlijk rond 16 uur bereiken.

Met maxima rond 10 graden is het nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. In de loop van de dag zal de wind aanspannen tot gemiddeld 4 Beaufort en windvlagen rond 40 a 45 km/u.

In de nacht naar donderdag zullen er een aantal stevige buien over onze provincie schuiven.

De temperatuur blijft dicht in de buurt van 10°C schommelen. De wind valt over een ruim gedeelte van Limburg grotendeels weg. Over het zuiden zou het wat harder kunnen waaien.

