Terwijl het WK darts in Londen volop aan de gang is, droomt de 13-jarige Kiano Coenegrachts ervan om ook ooit op dat toneel te verschijnen. Daarmee zou de Tongenaar in de voetsporen treden van zijn idool Dimitri Van den Bergh. Momenteel maakt hij met zijn ploeg Ice Cold indruk in de tweede divisie en gooit hij de ene na de andere volwassene naar huis.