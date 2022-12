Twee oplichters die miljoenen buit maakten naar de cel in Duitsland

De twee mannen werden in de Bulgaarse hoofdstad Sofia gearresteerd en maakten deel uit van een netwerk dat mensen via professioneel ogende websites kon overtuigen grote investeringen te doen. De belofte van grote winsten en uitbetalingen bleken vals en het grootste deel van de geïnvesteerde sommen verdwenen met de noorderzon. De onderzoekers slaagden er nog niet in alle betrokkenen te identificeren

Een 28-jarige man werd schuldig bevonden aan 472 feiten van commerciële en georganiseerde fraude. 168.200 euro werd verbeurdverklaard voor hem. De 31-jarige man werd voor 892 feiten van fraude veroordeeld, hij ziet een bedrag van 368.300 euro verbeurdverklaard.

Ook in het verleden werden al leden van dezelfde bende veroordeeld in Duitsland, in steden als Landshut, Düsseldorf en in augustus ook in Nürnberg. De vorige verdachten werden elk veroordeeld tot meerdere jaren gevangenisstraf.