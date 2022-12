Hasselt

De politiezone LRH is de afgelopen weken geteisterd door een inbrakenplaag. Het aantal inbraken lijkt daarmee weer terug naar het niveau te klimmen van voor de coronapandemie. Door de lange nachten en donkere dagen zien inbrekers vaker hun kans schoon om in te breken. De eindejaarsperiode is ook een klassieke periode waarin er meer inbraken voorkomen.