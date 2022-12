Pelt

Peter Lammers (64) en Nelly Kwanten (66) stoppen na 36 jaar met hun slagerij en traiteurszaak in Neerpelt. Maar een rustig pensioen zit er nog niet meteen in. Als vrijwillige kok gaat Peter in juni aan boord van een ziekenhuisschip dat drie maanden zal aanmeren in Afrika.