Met de feestdagen in zicht spenderen we meer geld. Cadeautjes, champagne of het kerstdiner. Het mag allemaal iets meer kosten, maar dit jaar liefst ook weer niet té veel. We maken vaak dezelfde fouten, zegt budgetcoach Sara Van Wesenbeeck en auteur van ‘Hack je budget’. Ze helpt ons op weg om meer geld te besparen. “Wie met de kaart betaalt, voelt minder ‘betaalpijn’.”