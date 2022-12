Onze tv-tips: een prequel, een huiveringwekkend dossier en komische sketches

The Lost Symbol

Play5, wo, 20.30u

Je kent ongetwijfeld de gelijknamige film, gebaseerd op de roman van Dan Brown. Het voorbije jaar werd van deze mysterieuze thriller ook een tv-serie gemaakt. De serie, goed voor tien afleveringen, volgt de vroege avonturen van de jonge Harvard-symbololoog Robert Langdon. Hij moet dodelijke puzzels oplossen om zijn ontvoerde mentor te redden en een samenzwering te dwarsbomen. (tove)

In Het Spoor Van De Dader: Natascha Kampusch

Play4, wo, 22.15u

Acht jaar lang werd Natascha Kampusch vastgehouden door Wolfgang Priklopil. Ze was 10 jaar toen ze op 2 maart 1998 op weg naar school ontvoerd werd door de man. Jarenlang was er geen spoor van het meisje. Al die tijd werd ze vastgehouden en verkracht door de 44-jarige Oostenrijker. Tot ze op 23 augustus 2006 wist te ontsnappen. Dit is het relaas van een huiveringwekkende zaak. (tove)

Loslopend wild

Een, wo, 21.45u

Na 10 jaar viel het doek over het sketchprogramma. Nog een keer mag er goed gelachen worden, en dat in het teken van de feestdagen. De onvermijdelijke feestkilo’s, de verplichte nieuwjaarsdrink op het werk, het cadeau dat niet op het lijstje stond, het minutieus samenstellen van het menu dat zal mislukken.... Een half uur lachen met de herkenbare tragedie en hilariteit van de feestdagen. (tove)