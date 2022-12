Toon Aerts kent morgen of overmorgen zijn lot na afwijkende dopingtest (en dat ziet er niet zo goed uit)

De zaak van de Estse worstelaar Heiki Nabi (37) lijkt wel een doordruk van die van de Kempense veldrijder. Ook bij Nabi werden in januari 2021 minieme sporen van Letrozole ontdekt. Op 28 juni van dat jaar bepaalde ESTCIS, het Estse Centrum voor Integriteit in de Sport, dat Nabi voor twee jaar werd geschorst. De zilverenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen van Londen trok daarop naar het Internationaal Sporttribunaal TAS dat hem in zijn ongelijk stelde, ondanks een opvallende paragraaf in hun motivering. Ze omschreven in hun arrest Nabi als een ongelukkig slachtoffer. “Klager is een atleet van wereldklasse, een geloofwaardige getuige en een ongelukkig slachtoffer van wat is vastgesteld als een onbedoelde toediening van sporen van Letrozole uit een onbekende bron. Hij betaalt een zware prijs voor omstandigheden die misschien wel, misschien niet buiten zijn weten om zijn gebeurd en hij mag niet gebrandmerkt worden als een valsspeler of een dopinggebruiker.”

Samengevat: het TAS erkent dat Nabi zich meer dan waarschijnlijk niet bewust heeft gedopeerd met Letrozole, maar het weigert de opgelegde schorsing van twee jaar te annuleren.

© BELGA

Kleine hoeveelheid

De verdediging van Toon Aerts is evenzeer gebaseerd op het feit dat de gevonden hoeveelheid Letrozole, een product dat gebruikt kan worden om het testosteronniveau te verhogen en om negatieve effecten van anabolengebruik te maskeren, dusdanig klein was dat van bewust dopinggebruik geen sprake kon zijn. Een haartest in Straatsburg had dit aan het licht gebracht. Toen even later ook een vervuild voedingssupplement werd gevonden, kon de verdediging haar conclusies trekken. Eind augustus werd het rapport van de verdediging ingeleverd met bijhorende uitleg.

Dat het pas nu tot een uitspraak komt, leidde bij de renner al tot frustraties. Maar Aerts ging er altijd vanuit dat hij er met een lichte straf – zes maanden – of zelfs vrijspraak vanaf zou komen. De affaire-Nabi zorgt echter voor twijfels bij de renner en zijn entourage. De uitspraak van het TAS dateert weliswaar al van oktober maar kan meespelen in het bepalen van de strafmaat, in negatieve maar misschien ook in positieve zin aangezien het TAS Nabi duidelijk omschrijft als een ongelukkig slachtoffer en dat hij een zware prijs betaalt.

De kantoren van de UCI sluiten van 23 december tot en met 4 januari. Vanuit Zwitserland kwam de belofte dat er nog voor het ‘kerstreces’ een uitspraak zou komen. Vandaag of morgen weet Toon Aerts naar alle waarschijnlijkheid waar hij aan toe is.