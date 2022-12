Achel sluit 2022 af met topper tegen Roeselare

Maaseik is de winterstop al ingedoken, maar Tectum Achel (voorlaatste in de stand) speelt woensdag pas haar laatste wedstrijd van 2022. Tegenstander? Niemand minder dan leider Roeselare.

Knack maakte vorig weekend nog brandhout van Maaseik. “Wij hebben een vrij weekend gehad”, opent Ward Van Dyck. “Na de twee deugddoende zeges tegen Guibertin en Waremme hopen we de goede lijn woensdag door te trekken. De laatste tijd halen we een beter niveau en iedereen is fit.”

Al beseft de kapitein dat Knack een geoliede machine is. “Voor mij is het momenteel de beste ploeg van België. We zullen top moeten zijn en goed moeten serveren om het hen moeilijk te maken. Als we vooral zelf een goed niveau halen, ben ik tevreden. In 2023 moeten we voluit voor de top zes gaan. Dat is een mooi doel voor dit team.”