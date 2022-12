Duitsland laat voor het eerst asielzoekers uit Cyprus toe

Duitsland heeft voor het eerst asielzoekers aanvaard die in Cyprus waren aangekomen maar door de vrijwillige verdeling van de lasten binnen de Europese Unie in Duitsland asiel kunnen aanvragen. Dat laat de Duitse regering dinsdag weten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn meldt dat 48 migranten werden overgebracht uit Cyprus en de klassieke asielprocedure in Duitsland zullen doorlopen.