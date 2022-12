VVSG pleit voor bankautomaat in straal van maximum 5 kilometer

Ruim een kwart van de Belgen vindt het moeilijk om nog aan cash geld te raken, blijkt uit een bevraging van de Europese Centrale Bank (ECB). In 2019 was dat slechts 15 procent. Dat zoveel bankautomaten verdwijnen, baart de steden en gemeenten grote zorgen, zeker omdat de evolutie veel sneller gaat dan de overgang naar een gedigitaliseerde maatschappij. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) pleit daarom voor zeker een bankautomaat in een straal van 5 kilometer, bijvoorbeeld ook in winkels.