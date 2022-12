Play4 werkt aan een nieuw showbizzmagazine

Er is een nieuw showbizzmagazine in de maak. Play4 sleutelt momenteel in alle stilte aan een nieuwe format, bevestigt de zender. Meer willen ze niet kwijt. Productiehuis Dedsit van James Cooke zijn de makers erachter.

Of het er komt, en wanneer het dan uitgezonden wordt, is nog niet helemaal afgeklopt. Ook is er nog geen duidelijkheid wie het gezicht of de gezichten worden. Wel zou het in het zendschema een plekje krijgen voor de talkshow van Gert Verhulst, De tafel van vier. Ook dat programma is in handen van Dedsit, dat ook nog James, de musicalen voor later de tv-versie van de theaterproductie Assisen voor de zender maakt.