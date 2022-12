Internationale vakbondsbaas stapt op door Qatargate

Luca Visentini, secretaris-generaal van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen ITUC, neemt ontslag. De Italiaan die nog maar een maand aan het hoofd stond van de organisatie, bevestigde aan verschillende media dat hij geld aannam van Pier Antonio Panzeri.

Die gearresteerde socialistische ex-Europarlementariër Panzeri is de vermoedelijke ‘orkestleider’ van het Qatargate-schandaal. Dat draait rond smeergeld dat Qatar en Marokko zouden betaald hebben aan Panzeri en anderen om de besluitvorming in het Europees Parlement te beïnvloeden.

Visentini, eerder actief bij de Europese tegenhanger ETUC, werd in verdenking gesteld voor corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij werd eerder tijdelijk vastgehouden en vrijgelaten onder voorwaarden.

‘Minder dan 50.000 euro’

De 53-jarige ex-vakbondsbaas erkende tegenover de Financial Times dat hij een donatie aanvaard heeft van Panzeri’s ngo Fight Impunity. Die vzw diende volgens speurders ook als zwarte kassa voor smeergeld. Het ging om een ‘bedrag van minder dan 50.000 euro’, aldus Visentini, bedoeld om kosten te vergoeden die hij gemaakt had om zijn campagne voor het ITUC-congres in Australië te financieren. ‘Ik heb het bedrag overgemaakt naar het ITUC-solidariteitsfonds om de reiskosten van de vakbond (naar het ITUC-congres, red.) te betalen.’

Visentini aanvaardde het geld in cash, naar eigen zeggen omwille van Panzeri’s goede reputatie en omdat ze afkomstig was van een organisatie zonder winstoogmerk. De donatie hield volgens Visentini ‘op geen enkele manier verband met een poging tot corruptie’ en was evenmin bedoeld om zijn standpunt over Qatar te beïnvloeden.

In de aanloop naar het WK voetbal omschreef de voormalige ITUC-baas Qatar als een ‘succesverhaal’, ondanks de stroom aan gruwelberichten over de arbeidscondities voor buitenlandse bouwvakkers. De voorbije tien jaar schoof de internationale vakbondsorganisatie opvallend op naar de positie van Qatar. Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACV-BIE sprak tegen De Standaard over een ‘verregaande wijziging van het standpunt van het ITUC’ die hij onbegrijpelijk vond. ‘Tenzij het echt over corruptiegeld zou gaan, maar dat is niet bewezen.’

De Standaard contacteerde ITUC, maar ontving niet meteen een reactie.