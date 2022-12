Vincent Van Quickenborne wordt voor derde keer vader: “In de donkerste tijden worden de mooiste verhalen geboren”

“In de donkerste tijden worden de mooiste verhalen geboren. BO, Scott en wij zijn zo blij de komst van Quicky #3 te mogen aankondigen”, schrijft Van Quickenborne daar. Hij werd al tweemaal eerder papa, van Bo en Scott.

Het derde kindje wordt midden mei 2023 verwacht. “Prettige feesten iedereen”, schrijft de minister nog.

De minister heeft er een woelig jaar opzitten. Hij moest met zijn gezin tweemaal in een safehouse van de politie ondergebracht worden omdat er informatie was dat er een plan was om hem te ontvoeren. Daarvoor zitten enkele verdachten op dit moment in de cel. Er werden al snel linken gelegd met de Nederlandse drugsmaffia.