Kinderdagverblijf dat “niet langer veilig is voor opvang” moet dicht, oplossing gezocht voor 68 kindjes

Kinderdagverblijf De Zeven Dwergjes en het aanpalende opvanginitiatief Sneeuwwitje in Moerbrugge moeten op 19 januari volgend jaar verplicht de deuren sluiten. Het Vlaams agentschap Opgroeien heeft de vergunning van de beide vestigingen ingetrokken. “Het is er niet langer veilig voor de opvang van kinderen”, klinkt het. De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje bieden opvang voor in totaal 68 kinderen. De gemeente zoekt voor een tijdelijke oplossing.

Volgens het agentschap Opgroeien werd bij de beslissing, die maandag werd genomen, niet over één nacht ijs gegaan. “De beslissing was het eindpunt van een lang traject van opvolging en handhaving”, verduidelijkt woordvoerder Nele Wouters van Opgroeien. “De opvang kreeg daarbij alle kansen om de vastgestelde tekorten duurzaam weg te werken. We weten dat deze maatregel ingrijpend is voor de getroffen ouders, die nu op zoek moeten naar andere opvang voor hun kind. Maar we namen deze beslissing vanuit het belang van alle kinderen in die opvang.”

Vervanging gezocht

Het agentschap Opgroeien bracht de ouders en het lokaal bestuur op de hoogte van de beslissing. “Er wordt samengewerkt met de gemeente Oostkamp, die de ouders zal bijstaan in de zoektocht naar een nieuwe plek”, gaat Nele Wouters verder. “Er kan een beroep gedaan worden op de mogelijkheid om tijdelijke vervangcapaciteit te creëren. Daarbij zorgt Opgroeien voor subsidies voor organisatoren die aan de voorwaarden voldoen om tijdelijk de kinderen die getroffen worden door de schorsing, op te vangen.”

Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) communiceerde dinsdagavond over de zaak via zijn Facebook-pagina. “De gemeente was vooraf niet geïnformeerd over mogelijke problemen of aandachtspunten, laat staan dat er mogelijk een sluiting zou volgen”, stelt hij. “We hadden maandagavond al overleg met het kabinet van de bevoegde minister (Hilde Crevits, red.) om te bekijken wat de gemeente precies kan of mag doen. We willen zo snel mogelijk overleggen met het Agentschap Opgroeien om het dossier te kunnen bespreken.”

Geen onmiddellijke sluiting

De Keyser benadrukt dat het niet om een onmiddellijke sluiting gaat. “Dat is toch ook niet onbelangrijk”, zegt hij. “We begrijpen uiteraard dat deze info bij de uitbaatster, de betrokken kinderverzorgsters en de ouders voor heel wat onrust zorgt maar vragen toch om zo veel mogelijk de kalmte te bewaren. We volgen de situatie nauwgezet op en bekijken de komende dagen wat de mogelijkheden zijn.”

De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje, die in totaal plaatsbieden aan 68 kinderen, hebben dezelfde uitbater, die nog bezwaar kan indienen tegen de beslissing. In dat geval wordt de datum voor sluiting uitgesteld. De uitbater was voorlopig nog niet bereikbaar voor een reactie.

Getroffen ouders kunnen terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang van Oostkamp via 050/819.960 of huisvanhetkind@oostkamp.be.