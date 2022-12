ABVV blijft druk voor sociaal akkoord opvoeren met actieplan tot maart 2023

De socialistische vakbond ABVV betreurt dat er geen cao kon worden opgesteld waarbij meer dan 0 procent loonmarge wordt bekrachtigd. De vakbond geeft dinsdag aan dat hij elke interprofessionele vakbondsactie zal ondersteunen met een stakingsaanzegging en in februari opnieuw het federaal comité samenroept om te overleggen over nieuwe provinciale acties. Welke dat zullen zijn, is dinsdag nog niet bekend.

“In 2021 en 2022 ging er geen maand voorbij zonder dat het ABVV in actie kwam met als doel de koopkrachtproblemen van de werknemers bovenaan de agenda te plaatsen. De automatische indexering van de lonen is behouden gebleven, maar wordt nog steeds bedreigd. Onze eisen betreffende de dringende noodzaak om de energieprijzen te bevriezen of de noodzaak van belastinghervorming, blijven zonder bevredigend antwoord”; klinkt het in een persmededeling.

“Alle interprofessionele vakbondsacties zullen tot 31 maart 2023 telkens ondersteund worden door een stakingsaanzegging. Begin februari 2023 zal het ABVV alvast provinciale acties organiseren voor een bevriezing van de energieprijzen en voor een hervorming die de belastingen rechtvaardiger moet maken.”

Koninklijk Besluit

Het ABVV betreurt dat de regering een Koninklijk Besluit voorbereidt waarbij de loonnorm van 0 procent wordt bekrachtigd, zonder goedkeuring van het ABVV. “De oplossing van de regering - een cheque van maximaal 500 euro/750 euro onder voorwaarden, waarover in de sectoren en bedrijven moet worden onderhandeld - dreigt maar een minderheid van de werknemers ten goede te komen”, meent de vakbond. “De publieke sector valt buiten het systeem en het is onzeker of het betrekking heeft op werknemers in de non-profitsector.”

De vakbond wil snel een sociaal akkoord over andere thema’s, zoals het einde van de loopbaan, de verplaatsingsonkosten en de balans werk-privé. “Als er geen consensus kan worden bereikt met de vertegenwoordigers van de werkgevers, zal het ABVV midden februari zijn federaal comité opnieuw samenroepen om te beslissen over nieuwe acties, die een staking van 24 uur zouden kunnen omvatten”, besluit het ABVV.