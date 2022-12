Keniaanse marathonloopster Kipyokei raakt zege in Boston kwijt en wordt zes jaar geschorst

De Keniaanse marathonloopster Diana Chemtai Kipyokei, die in 2021 triomfeerde in Boston, is zes jaar geschorst vanwege meerdere overtredingen van het antidopingreglement. Dat heeft de Athletics Integrity Unit (AIU) dinsdag bekendgemaakt.

Na haar voorlopige schorsing in oktober kondigde de AIU dinsdag een sanctie van zes jaar aan voor het knoeien met bewijsmateriaal en het gebruik van een verboden middel, triamcinolon, een glucocorticoïde die in 2021 in sommige vormen nog was toegestaan. Sinds januari is het product echter verboden in competitie.

De 28-jarige Diana Chemtai Kipyokei won in oktober 2021 de marathon van Boston, een van de zes majors. Na haar overwinning testte ze positief op triamcinolon. Ze toonde nadien ter rechtvaardiging valse documenten van een ziekenhuis, waarvoor ze nu een zware straf krijgt.

Kipyokei raakt haar zege in Boston kwijt, ze is geschorst tot juni 2028.

De AIU maakte dinsdag ook bekend dat de Keniaanse atlete Purity Cherotich Rionoripo vijf jaar geschorst wordt vanwege een positieve test op furosemide, een plasmiddel, en eveneens het gebruik van valse documenten. De 29-jarige Rionoripo won de marathon van Parijs in 2017 die van Praag in 2021.

De Keniaanse atletiekwereld wordt al enkele jaren opgeschrikt door meerdere dopinggevallen. In november beloofde de regering gedurende vijf jaar vijf miljoen dollar per jaar te investeren in zijn antidopingsysteem. World Athletics overwoog vorige maand de plaatselijke atletiekbond te schorsen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.