Dit jaar al bijna 550 meldingen van personeelstekort in kinderopvang

Tussen begin dit jaar en eind november zijn er in de sector van de kinderopvang bijna 550 meldingen van personeelstekort geregistreerd. In de maanden oktober en november alleen al hebben 202 kinderopvanglocaties hun dienstverlening verminderd. Dat heeft Bruno Vanobbergen, waarnemend administrateur-generaal van het Agentschap Opgroeien, dinsdag gezegd in het Vlaams Parlement.

De commissie Welzijn van het parlement maakt dinsdag een nieuwe balans op van de uitvoering van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang. Die onderzoekscommissie werd opgericht na berichten over wantoestanden in de kinderopvang na het overlijden van een baby in ‘t Sloeberhuisje.

De onderzoekscommissie heeft er alvast mee voor gezorgd dat er sneller opgetreden wordt vanuit het voorzorgsprincipe. Daarnaast is er een verhoogde alertheid bij de opvanginitiatieven en bij de ouders. Die combinatie weerspiegelt zich ook al een tijdje in de cijfers. Zo zijn er tot en met 12 december 2022 317 gevaarsituaties in kinderopvanginitiatieven gemeld. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als de 163 meldingen vorig jaar. Ook het aantal klachten ligt met 877 nu al hoger dan heel 2021 (631). Het aantal geschorste locaties is in dezelfde periode gestegen van 12 naar 40 en het aantal beslissingen tot opheffing van 7 naar 30.

Probleemdossiers

Bruno Vanobbergen, waarnemend adminsitrateur-generaal van het Agentschap Opgroeien, had ook de bijna volledige resultaten van de aangekondigde herevaluatie van ‘probleemdossiers’ mee. Het gaat dan onder meer om initiatieven waartegen de voorbije jaren verschillende klachten zijn neergelegd of dossiers waarin het agentschap Opgroeien zich benadeelde partij heeft gesteld.

Van de 533 onderzochte locaties zijn er intussen 73 gestopt of overgenomen. Van 54 initiatieven is de vergunning geschorst of opgeheven en op 40 locaties is handhaving lopende. Voor 105 locaties is geoordeeld dat reguliere opvolging volstaat. Voor de resterende 251 locaties loopt verder onderzoek. Daarvan zijn er wel 29 dossiers doorgespeeld naar het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Voor 110 locaties is een nieuw bezoek van de Zorginspectie gevraagd.

Personeelstekort

De sector van de kinderopvang kreunt al langer onder een nijpend personeelstekort. Volgens Vanobbergen zijn er dit jaar (tot eind november) al 547 meldingen van personeelstekorten geregistreerd. Die meldingen kwamen van 265 locaties. En in oktober en november alleen hebben 202 locaties een verminderde dienstverlening gemeld. “Het gaat dan bijvoorbeeld over gereduceerde openingsuren, maar ook over de invoering van sluitingsdagen, de sluiting van leefgroepen of soms ook de tijdelijke sluiting van locaties”, legt Vanobbergen uit.