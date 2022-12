N-VA neemt Open Vld en PS op de korrel bij start begrotingsdebat: “Land staat in de fik en u doet niks”

De Belgische begroting is “de slechtste van heel Europa” en dat is de erfenis van de Open Vld “die al 23 jaar non-stop in de regering zit”. Dat heeft N-VA-Kamerlid Sander Loones dinsdagmiddag gezegd in de Kamer, die zich opmaakt voor een lang begrotingsdebat. Ook het Vlaams Belang nam de premier en de liberalen op de korrel.

De begroting van 2023 wordt al weken druk besproken in het parlement. De reden daarvoor is het ontslag van de liberale staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker, die moest opstappen nadat ze een “materiële fout” had gemaakt met de doorrekening van de btw-verlaging op energie en de toekomstige aanpassing van de accijnzen die de maatregel moet compenseren. Volgens de oppositie heeft premier Alexander De Croo De Bleeker nochtans minstens impliciet toestemming gegeven voor de cijfers, de premier zelf ontkent dat.

“Niet serieus”

N-VA-Kamerlid Sander Loones kwam dinsdagmiddag terug op de discussie. “Het beeld dat overblijft is dat van een regering die niet serieus omspringt met de begroting, met mensen of met kabinetsmedewerkers met jarenlange ervaring”, vindt hij. Loones neemt het de premier ook kwalijk dat de whatsapps en mails die in de pers druk besproken werden niet aan het parlement werden overgemaakt. “Dat getuigt van weinig respect.”

Vervolgens focuste de N-VA’er op de begroting zelf. “23,7 miljard in het rood. Dat is 600.000 keer rond de aarde, alle mensen op de wereld maal 4, 45.000 jaar in minuten en 3,6 miljoen olifanten in kilogram. In euro’s is het de allerslechtste begroting van gans Europa.”

Open VLD

Loones kijkt daarvoor vooral naar Open Vld, dat “de premier en de staatssecretaris voor Begroting levert, al 23 jaar non-stop in de regering zit en al 13 jaar bevoegd is voor begroting”. “Dat is uw palmares.” De West-Vlaming verwijt De Croo te weinig ambitie aan de dag te leggen om de situatie recht te trekken. “Het land staat in de fik, er komt een economische crisis aan en u doet minder dan niks. Ik noem dat onverantwoordelijk.”

Ook de PS kreeg een veeg uit de pan. De Franstalige socialisten “willen niet hervormen, en krijgen nu de boodschap van de premier dat dat ook niet hoeft want dat er gefoefeld kan worden met de cijfers”. Loones herhaalde de vragen van N-VA om de arbeidsmarkt te hervormen en meer kerncentrales open te houden. “Als jullie het niet willen, laat het dan over aan (Vlaamse ministers, red.) Jo Brouns en Zuhal Demir.”

Ook Vlaams Belang-Kamerlid Wouter Vermeersch wees de premier en zijn partij met de vinger voor de slechte begrotingstoestand. De Croo “zal de geschiedenis ingaan als de premier van buitensporige tekorten, onhoudbare schulden en torenhoge belastingen”, zei hij. Vermeersch verwees ook nog eens naar het ontslag van De Bleeker, dat hij een “karaktermoord” noemde, en benadrukte dat niet zij maar wel “de volledige regering” ontslag had moeten nemen. “Wat dit alles blootlegt is een foute begrotingscultuur binnen de regering. De begroting moet blijkbaar altijd gepaard gaan met opsmuk en schone schijn. Dat is onprofessioneel en amateuristisch.”

Het begrotingsdebat in de Kamer duurt nog de hele dag en wellicht ook een groot stuk van de nacht. De premier antwoordt nadat alle fracties aan bod zijn gekomen.