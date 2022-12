Gwyneth Paltrow geeft tips om een liefdesbreuk zo pijnloos mogelijk te laten verlopen

Tijdens een vragenrondje op sociale media vroeg een van de fans aan de 50-jarige Paltrow of ze nog steeds een goede relatie heeft met haar ex-partners. “Toch wel”, antwoordde de actrice. “En dat komt omdat ik geloof in conscious uncoupling. De term ‘bewust ontkoppelen’ werd voor het eerst beschreven door de Amerikaanse psychotherapeut en auteur Katherine Woodward Thomas. Het is een techniek om de relatie zo pijnloos mogelijk af te ronden en bestaat uit drie segmenten: de relatie met jezelf, met anderen en die met het leven.

LEES OOK:

Volgens de auteur is de relatie met jezelf veruit de moeilijkste maar is net die wel essentieel om een breuk te kunnen afronden. In plaats van mee te gaan in de gekende gevoelens van wraak, angst en liefdesverdriet is het beter om toekomstplannen te maken. Ook moet je vijf stappen volgen die beginnen bij het vinden van je emotionele vrijheid en die toewerken naar een gelukkig leven.

Coldplay-zanger Chris Martin en Gwyneth Paltrow waren van 2003 tot 2016 getrouwd. Het koppel heeft het bij hun scheiding in interviews meer dan eens gehad over het mentale en emotionele aspect en hoe conscious uncoupling hen daarbij geholpen heeft. Inmiddels is Paltrow al enkele jaren getrouwd met scenarioschrijver Brad Falchuk.