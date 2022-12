Schade immens nadat aanstormende trein tegen vrachtwagen rijdt in Ardooie

In Koolskamp (Ardooie), op de grens van Beveren (Roeselare) is een vrachtwagen dinsdagnamiddag op de spoorweg aangereden door een trein. De schade is immens.

Veel details over het ongeval zijn nog niet bekend, ook niet of er gewonden zijn gevallen. Feit is wel dat een vrachtwagen stil kwam te staan op de sporen, vermoedelijk wegens een defect. De truckchauffeur was uit zijn cabine gestapt, maar wilde toch nog proberen zijn vrachtwagen te verplaatsen. Omwonenden hebben hem dat belet. De aanstormende trein kon niet tijdig remmen en reed de truck aan. De schade is groot.

Dadelijk meer.

© bfr

© bfr