Bus in lichterlaaie in centrum van Opglabbeek: vermoedelijk vuurwerk afgestoken in bus

In het centrum van Opglabbeek is dinsdag rond 16.15 uur een accordeonbus van De Lijn in brand gevlogen. Alle inzittenden zijn ongedeerd, maar de bus brandde wel helemaal uit. Vermoedelijk werd er in de bus vuurwerk afgestoken.

Aan een halte in de Centrumstraat begon de bus plots te roken. Al snel stond het volledige gevaarte in lichterlaaie. De brandweer Oost-Limburg rukte uit. Alle inzittenden konden op tijd uitstappen en zijn ongedeerd, maar de twee delen van de bus werden wel volledig in de as gelegd. De buschauffeur was zwaar onder de indruk van de brand. Het vermoeden heerst dat er vuurwerk werd afgestoken in de bus, omdat de oorzaak niet bij de motor zou liggen.

Door de vele rookhinder vraagt de gemeente Oudsbergen aan omwonenden om hun ramen en deuren uit voorzorg te sluiten. Er is ook geen verkeer mogelijk tussen de rotonde en de Weg naar Opoeteren door de brand, wat voor heel wat verkeershinder zorgt. Vermoedelijk zal de weg nog een lange tijd afgesloten blijven. De bus moet immers nog weggesleept worden en er ligt veel mazout op het wegdek dat opgeruimd moet worden. Alle verkeer wordt daarom aangeraden om het centrum van Opglabbeek te mijden. siol

Bus in lichterlaaie in centrum van Opglabbeek. — © TP/112Meldingen

© Joeri Swerts/112MeldingenLimburg

© Joeri Swerts/112MeldingenLimburg

© Krols

© 112MeldingenLimburg