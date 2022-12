Jo Coppens opnieuw onder de Truiense lat? “Ook als ik niet speel, zal ik het team steunen”

“Jo is voor mij geen nummer twee”, zwaaide Hollerbach op zijn persconferentie eerst nog met lof naar de Limburgse doublure van Daniel Schmidt. “De manier waarop hij Daniel en het team altijd is blijven steunen, is een nummer één waardig.”

Als bedankje daarvoor zal Coppens dus al voor de tweede keer dit seizoen op Jan Breydel het geel-blauwe doel mogen verdedigen. In de competitie gingen de Kanaries nog kansloos met 3-0 onderuit na een domme rode kaart voor Konaté. “Maar in het voetbal telt enkel het heden”, maakt Coppens zich sterk. “Het heeft geen zin om die wedstrijd te vergelijken met die van woensdag. Zowel Club als wij zitten in een andere fase dan toen. Bovendien is een bekermatch anders dan een competitiematch.”

© Raymond Lemmens

Geschenk

Coppens trok deze zomer in een duidelijke rol naar STVV: die van doublure. “Elke wedstrijd die ik mag spelen, zie ik als een geschenk”, aldus Coppens. “Het zou fantastisch zijn als de coach me het vertrouwen schenkt voor een grote wedstrijd als deze. Maar ook als ik niet zou spelen, zal dat mijn relatie met de coach niet veranderen. Dan zal ik er alles aan doen om het team te blijven steunen. We trekken hoe dan ook naar Brugge om het beste STVV te laten zien. Dan is alles mogelijk, zeker in een bekerwedstrijd.”

© Dick Demey

Fysiek zijn de Kanaries in elk geval klaar voor de strijd, laat Coppens weten. “Dat kon je ook wel zien aan de scherpte die we in onze oefenwedstrijden voor de dag brachten. We zijn een ploeg die altijd wil winnen en we zijn tijdens deze WK-break hard blijven werken. Dat is ook een must als je resultaten wil halen.”